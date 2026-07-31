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Общество

Школьника жестоко избили в российском поселке и проломили ему череп

В Нижегородской области 11-летнего мальчика избили и проломили череп
Shutterstock

В Нижегородской области жестоко избили 11-летнего мальчика. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Неизвестные избили ребенка — обстоятельства случившегося не уточняются. Пострадавший в результате произошедшего получил перелом лобовой кости, обеих пазух носа и ушиб головного мозга.

Ребенка отправили в Нижний Новгород, где поместили в отделение нейрохирургии. Предварительно, виновные пытаются уйти от наказания за избиение мальчика. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого на Камчатке мужчина попал под суд после избиения чужого ребенка. Он приехал за сыном, не нашел его спортинвентарь и увидел на площадке ребенка, который пользовался этим снаряжением. В ответ он сорвал хоккейную экипировку с мальчика и несколько раз ударил его по голове и руке.

Ранее сообщалось, что подростки сбросили кирпич на голову девятилетнего мальчика в Кургане.

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