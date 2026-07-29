Подростки сбросили кирпич на голову девятилетнего мальчика в Кургане

В Кургане подростки сбросили кирпич на голову ребенка, мальчик в реанимации

В Кургане девятилетний мальчик попал в реанимацию с пробитой головой после того, как подростки скинули на него кирпич с третьего этажа. Об этом сообщает 45.ru.

Инцидент произошел в поселке Новый Просвет. Мальчик взял велосипед и отправился на детскую площадку. Через некоторое время мать услышала крик, сыну на голову с высоты третьего этажа упал силикатный кирпич весом почти четыре килограмма.

Женщина вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали, у ребенка серьезные травмы черепа, он в реанимации. Как выяснилось, кирпич с третьего этажа бросили подростки, игравшие возле окна или на балконе. Мать одного из них извинилась и предложила помощь, объяснив произошедшее случайностью. По факту произошедшего проверку проводят региональный СК и сотрудники полиции. По словам старшей сестры пострадавшего, в поселке все друг друга знают, конфликтов у брата с подростками не было.

До этого в Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево.

Ранее в Омске школьника завалило кирпичами в заброшке, мальчик не выжил.