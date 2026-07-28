На Камчатке мужчина попал под суд после избиения чужого ребенка

В Петропавловске-Камчатском суд признал 56-летнего местного жителя виновным в нападении на 8-летнего мальчика в хоккейной школе, сообщает прокуратура края.

Как установил суд, в мае прошлого года мужчина приехал за сыном, не нашел его спортинвентарь и увидел на площадке ребенка, который пользовался этим снаряжением. В ответ он сорвал хоккейную экипировку с мальчика и несколько раз ударил его по голове и руке.

Пострадавшему в больнице диагностировали травму, квалифицированную как вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с него взыскали 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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