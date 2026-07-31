Женщину сбил поезд, когда она спорила с бойфрендом около железной дороги

В Таиланде женщина попала под поезд во время ссоры у железной дороги

Жительница Таиланда получила травмы руки и плеча после того, как ее сбил проходящий поезд во время ссоры с партнером. Об этом пишет The Thaiger.

После происшествия женщина смогла дать интервью и рассказала журналистам, что потеряла равновесие и попала под поезд, который шел на высокой скорости, когда спорила с бойфрендом возле железнодорожных путей. По ее словам, она не услышала предупредительный гудок, поскольку была сосредоточена на конфликте.

Ее партнер изложил другую версию. По его словам, во время ссоры женщина пригрозила выйти на рельсы и дождаться приближающегося поезда. Он решил, что она не станет выполнять угрозу, и позволил ей отойти. Заметив поезд и услышав гудок, мужчина побежал за ней, пытаясь оттащить в безопасное место, но не успел.

Причина ссоры и детали состояния здоровья пострадавшей в публикации не уточняются.

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