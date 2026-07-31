В Таиланде проверили крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян

Таиландские криминалисты проверили крокодиловые фермы в Паттайе в поисках 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом ТАСС сообщили в полиции королевства.

«Опираясь на показания свидетелей, криминалисты проверили расположенные поблизости крокодиловые фермы. Пока никаких дополнительных улик не найдено», — сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что в поисковой операции задействовали кинологов со служебно-разыскными собаками и беспилотники.

Об исчезновении россиян стало известно 27 июля. В поисковой операции участвуют более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники. Следователи разыскивают скрывшихся подозреваемых и устанавливают обстоятельства пропажи россиян.

Полиция установила главного подозреваемого — Тхану Кыттхонга (известного как Понг) и его сообщника по имени Тхонг. 29 июля недалеко от дома Кыттхонга был обнаружен разобранный и закопанный в землю мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне. Очевидцы видели, как четыре человека вели земляные работы, но к приезду полиции они скрылись. Части транспортного средства лежали в двух ямах на расстоянии около 100 метров друг от друга.

Ранее подозреваемых в похищении тюменцев в Таиланде заметили в соседней провинции.