Томич забил соседа из-за проигрыша в карты

В Томске будут судить мужчину, забившего соседа из-за проигрыша в карты

В Томске перед судом предстанет 41-летний мужчина, который забил 61-летнего соседа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае — мужчина распивал спиртное с соседом в своей квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, и хозяин жилища жестоко избил приятеля. В результате пострадавший не выжил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Вину в содеянном обвиняемый признал, на время следствия его поместили под стражу. Следствием собрана достаточная доказательная база, уоловное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

tomsk.aif.ru сообщает, что ссора между мужчинами произошла из-за карточной игры. Хозяин квартиры напал на приятеля после того, как он стал его оскорблять из-за череды проигрышей.

До этого москвич вооружился молотком и попытался забить 68-летнего отца. Нападение прервала супруга пострадавшего: она вызвала скорую помощь, и мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Ранее жена забила мужа крышкой от скороварки из-за обещанного платья.