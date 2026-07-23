Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Жена забила мужа крышкой от скороварки из-за обещанного платья

В Индии жена расправилась с мужем из-за платья
Global Look Press

В штате Махараштра 30-летняя женщина напала на супруга после того, как он вернулся домой без обещанного подарка. Об этом сообщает NDTV.

Конфликт между супругами произошел 19 июля. Мужчина не выполнил обещание и не купил жене сари. Разозлившись, женщина несколько раз ударила его тяжелой крышкой от скороварки, пострадавший не выжил.

После случившегося она попыталась убедить полицию, что все произошло случайно, однако результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили эту версию. Расследование переквалифицировали в уголовное дело. Подозреваемую задержали, суд оставил ее под арестом до 29 июля.

До этого в Индии мужчина унижал жену из-за лишнего веса и расправился с ней. По версии следствия, после очередной ссоры муж напал на Приянку и начал ее душить. Семья жертвы заподозрила неладное, когда женщина перестала выходить на связь, и обратилась в полицию.

Ранее мужчина заживо сжег соседку из-за долга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!