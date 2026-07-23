Жена забила мужа крышкой от скороварки из-за обещанного платья

В штате Махараштра 30-летняя женщина напала на супруга после того, как он вернулся домой без обещанного подарка. Об этом сообщает NDTV.

Конфликт между супругами произошел 19 июля. Мужчина не выполнил обещание и не купил жене сари. Разозлившись, женщина несколько раз ударила его тяжелой крышкой от скороварки, пострадавший не выжил.

После случившегося она попыталась убедить полицию, что все произошло случайно, однако результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили эту версию. Расследование переквалифицировали в уголовное дело. Подозреваемую задержали, суд оставил ее под арестом до 29 июля.

До этого в Индии мужчина унижал жену из-за лишнего веса и расправился с ней. По версии следствия, после очередной ссоры муж напал на Приянку и начал ее душить. Семья жертвы заподозрила неладное, когда женщина перестала выходить на связь, и обратилась в полицию.

Ранее мужчина заживо сжег соседку из-за долга.