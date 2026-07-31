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Общество

В Москве арестовали Маяковского за приставания к девушкам

В Москве 25-летний Маяковский был арестован за хулиганство
Shutterstock/FOTODOM

В Москве суд арестовал по статье о хулиганстве 25-летнего Артемия Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Из документов суда следует, что в вечернее время 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий», — говорится в сообщении.

За указанные действия Маяковского арестовали на 15 суток.

Этой весной сотрудник Большого театра Андрей Жирных бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту учреждения культуры, после чего в некоторых помещениях произошло задымление. Сотрудников Большого театра эвакуировали, в здание вызвали пожарных. 11 июня Тверской районный суд Москвы признал Жирных виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 10 суток. Известно, что ранее мужчина работал в компании по установке и обслуживанию противопожарных систем.

Ранее присяжные вынесли вердикт по делу сценариста «Счастливы вместе».

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