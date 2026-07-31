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Общество

Мужчина с перцовым баллончиком напал на охранника ТЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина с перцовым баллончиком напал на охранника ТЦ
Telegram-канал БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло нападение на охранника местного торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел в торговом центре «Глобус». Мужчина напал на охранника с перцовым баллончиком — что стало причиной агрессии, не уточняется.

Дебошира скрутили. На кадрах с места происшествия видно, как его удерживают двое мужчин, затем к ним подходит третий.

До этого охранники устроили поножовщину в ночном клубе в центре Москвы. Все началось со словесного конфликта, который далее перерос в потасовку. Пострадавшего, 39-летнего уроженца ЛНР, в тяжелом состоянии доставили в больницу и провели ему операцию.

Ранее сообщалось, что мужчина избил продавца и покусал охранников в ТЦ в Новороссийске.

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