Мужчина избил продавца и покусал охранников в ТЦ в Новороссийске

В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии скрутили дебошира, который избил продавца мебельного магазина и искусал охрану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Советов. Мужчина заказал доставку дивана, но остался недоволен отсутствием печати на договоре. Между ним и продавцом завязалась ссора, в ходе которой покупатель ударил менеджера по лицу и рассек ему лоб.

На помощь сотруднику магазина пришли охранники, но дебошир искусал их при попытке задержания. Усмирить недовольного покупателя дивана удалось только сотрудникам Росгвардии

До этого в Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи и разбила бутылку о его голову. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебоширку и передали ее полиции.

Ранее в Кузбассе мужчина искусал знакомую за отказ дать ему денег.