Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Над акваторией Черного моря заметили американский самолет-разведчик

Самолет-разведчик США третий день подряд кружит у границ РФ над Черным морем
Leidos

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II третий день подряд кружит над акваторией Черного моря вдоль российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Судя по ним, самолет взлетел с авиабазы «Михаил Когэлничану», расположенной на территории Румынии. После взлета самолет направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии. Далее он развернулся южнее Сочи и направился обратном направлении.

Уточняется, что Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил практически два полных круга над Черным морем и на 13.15 мск находился к юго-востоку от Севастополя.

29 июля два самолета-разведчика стран НАТО в течение дня были замечены над нейтральными водами Черного моря.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побере

Ранее дрон НАТО подал сигнал о сбое системы связи после полета над Черным морем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!