Над акваторией Черного моря заметили американский самолет-разведчик

Самолет-разведчик США третий день подряд кружит у границ РФ над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II третий день подряд кружит над акваторией Черного моря вдоль российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Судя по ним, самолет взлетел с авиабазы «Михаил Когэлничану», расположенной на территории Румынии. После взлета самолет направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии. Далее он развернулся южнее Сочи и направился обратном направлении.

Уточняется, что Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил практически два полных круга над Черным морем и на 13.15 мск находился к юго-востоку от Севастополя.

29 июля два самолета-разведчика стран НАТО в течение дня были замечены над нейтральными водами Черного моря.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побере

Ранее дрон НАТО подал сигнал о сбое системы связи после полета над Черным морем.