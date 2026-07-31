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Общество

Врач спасла пассажирку, которой стало плохо на рейсе из Новосибирска в Благовещенск

Врач из Приамурья оказала помощь женщине, потерявшей сознание на борту самолета
Амурская ГМА

Врач из Приамурья спасла пассажирку на борту самолета. Об этом рассказали в пресс-службе Амурской ГМА, где работает медик.

В четверг, 30 июля, на рейсе НовосибирскБлаговещенск 46-летняя женщина внезапно потеряла сознание. Экипаж по громкой связи попросил медиков отозваться, и на помощь пришла Ирина Барабаш, ассистент кафедры анестезиологии и реанимации Амурской государственной медицинской академии.

Пассажирка, которой стало плохо, почти не понимала по-русски, поэтому анамнез врач собирала через родственников. В итоге Ирина Владимировна применила доступные немедикаментозные методы, и уже через пять минут женщина пришла в себя.

Несмотря на то что ее давление нормализовалось, до самой посадки врач продолжала контролировать состояние пациентки. По прибытии пассажирка покинула борт самостоятельно, без посторонней помощи.

За оперативную и профессиональную помощь авиакомпания направила в адрес врача официальную благодарность.

Ранее женщина родила на борту самолета при помощи шнурков для обуви.

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