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Общество

Россиянин украл плюшевого медведя ради подарка девушке и оказался в отделе полиции

В Иркутской области мужчина украл плюшевого медведя ради подарка девушке

В Иркутской области мужчина решил сделать девушке подарок и украл плюшевого медведя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на АЗС — злоумышленник вынес игрушку из магазина, не оплатив ее. Произошедшее попало на видео, и бдительные граждане помогли установить личность вора.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Он пояснил, что совершил кражу ради того, чтобы сделать девушке приятно. Он также обратился к жителям Приангарья и призвал не совершать противоправных поступков даже ради романтических жестов.

До этого сахалинец украл 16 роз на общую сумму в 4,4 тысячи рублей из цветочного магазина ради подарка девушке. В ходе расследования также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум грабежам.

Ранее сообщалось, что россиянин избил незнакомца на остановке и украл его куртку ради замерзшего приятеля.

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