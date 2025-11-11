На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сахалинец украл 16 роз из цветочного магазина ради подарка девушке

На Сахалине мужчина ради подарка девушке украл розы из цветочного магазина
true
true
true
close
Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине 25-летний мужчина ради романтического подарка девушке ограбил цветочный магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в цветочном магазине, расположенном в одном из торговых центров города. По заявлению сотрудницы магазина, неизвестный похитил 16 роз на общую сумму в 4,4 тысячи рублей. Вор воспользовался тем, что продавец отвлеклась, схватил букет и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель. Предварительно, похищенные цветы он подарил девушке. В ходе расследования также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум грабежам. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Ранее россиянин избил продавщицу цветочного магазина ради букета и плюшевого медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами