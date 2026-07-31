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Общество

Россиянин избил незнакомца на остановке и украл его куртку ради замерзшего приятеля

В Крыму будут судить мужчину, который избил незнакомца и украл его куртку

В Крыму перед судом предстанет 34-летний мужчина, избивший и укравший куртку у незнакомца ради замерзшего приятеля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Пьяный мужчина, находившийся в компании приятеля, заметил 39-летнего местного жителя и решил завладеть его курткой, чтобы отдать ее замерзшему товарищу.

Злоумышленник догнал потерпевшего, нанес несколько ударов и под угрозой дальнейшего насилия забрал куртку — это попало на видео. Ущерб оценили в 5 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали нападавшего, изъяли у него куртку и вернули владельцу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. Во время следствия нападавший находился под стражей. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое незнакомцев напали на мужчину в Петербурге ради наушников.

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