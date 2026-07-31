В Таиланде задержали подозреваемого в исчезновении россиян

В Паттайе задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Полиция Таиланда задержала в Паттайе одного из подозреваемых по делу об исчезновении россиян. Об этом сообщил портал Siamchon News.

Злоумышленники в ходе погони попытались скрыться в лесу. Правоохранителям удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина, однако главный фигурант дела — 43-летний Тхана Кыттхонг — сумел скрыться.

Оба подозреваются в причастности к исчезновению 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова.

Как сообщают таиландские СМИ, полиция установила главного подозреваемого — Тхану Кыттхонга (известного как Понг) и его сообщника по имени Тхонг. 29 июля недалеко от дома Кыттхонга, на территории старого кладбища Тхунг-Луанг, был обнаружен разобранный и закопанный в землю мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне. Очевидцы видели, как четыре человека вели земляные работы, но к приезду полиции они скрылись. Части транспортного средства лежали в двух ямах на расстоянии около 100 метров друг от друга. Криминалисты изъяли их для проведения дактилоскопической и ДНК-экспертиз.

Об исчезновении стало известно 27 июля. В поисковой операции участвуют более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники. Следователи разыскивают скрывшихся подозреваемых и устанавливают обстоятельства пропажи россиян. На месте обнаружения мотоцикла работают кинологи, а для обследования расположенного рядом пруда полиция привлекла водолазов.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.