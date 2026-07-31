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Общество

В Подмосковье задержали поджигателя электрички

МВД: задержан житель Ногинска по делу о поджоге электропоезда на станции Монино

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя подмосковного Ногинска за поджог кабины электропоезда на станции Монино. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанным оказался ранее судимый, безработный местный житель 1997 года рождения. На допросе он признался в совершении преступления. Его мотивы устанавливаются, в том числе отрабатывается версия о связи с иными лицами, отметили в МВД.

Следователи установили, что мужчина при помощи арматуры вскрыл кабину головного вагона электропоезда, проник внутрь с канистрой горючей жидкости и поджег ее. Все свои действия он записывал на камеру мобильного телефона.

Уточняется, что возгорание оперативно потушили сотрудники транспортной безопасности и машинист соседнего состава. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент также не повлиял на работу столичного транспорта.

Кроме того, оперативники установили причастность задержанного к серии краж мобильных телефонов в электричках на перегоне Монино — Мытищи. По этим эпизодам возобновлено расследование.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, его поместили под стражу.

Ранее суд начал рассматривать дело о поджогах электричек в Лобне и Дмитрове.

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