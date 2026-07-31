Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Пингвин убежал из зоопарка и преодолел 9 км, чтобы искупаться в жару

В Нидерландах пингвин сбежал на 9 км от зоопарка, чтобы искупаться в жару
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пингвин в Нидерландах убежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в жару, пишет NU.

Пингвина в канале заметил прохожий. Мужчина сообщил о необычном пловце сотрудникам парка, после чего смотрители отправились за животным. Животное удалось безопасно достать из воды с помощью специальной сети. По словам директора парка Джона де Хуна, птица оказалась полностью здорова.

По словам специалиста, молодые пингвины очень любопытны и часто пытаются изучать окружающий мир.

«В таком возрасте они находятся на стадии исследований», — объяснил он.

Как выяснилось, птица смогла самостоятельно продержаться некоторое время вне парка. Директор предположил, что за время своего приключения пингвин даже мог поймать рыбу.

Однако сотрудники признают, что такая прогулка могла закончиться опасно: главными угрозами были автомобили и возможные встречи с людьми. Сейчас специалисты собираются проверить вольер и выяснить, как именно пингвину удалось выбраться.

Ранее на Атлантическое побережье Франции выбросило несколько десятков тысяч птиц.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!