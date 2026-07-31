Пингвин убежал из зоопарка и преодолел 9 км, чтобы искупаться в жару

В Нидерландах пингвин сбежал на 9 км от зоопарка, чтобы искупаться в жару

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Пингвин в Нидерландах убежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в жару, пишет NU.

Пингвина в канале заметил прохожий. Мужчина сообщил о необычном пловце сотрудникам парка, после чего смотрители отправились за животным. Животное удалось безопасно достать из воды с помощью специальной сети. По словам директора парка Джона де Хуна, птица оказалась полностью здорова.

По словам специалиста, молодые пингвины очень любопытны и часто пытаются изучать окружающий мир.

«В таком возрасте они находятся на стадии исследований», — объяснил он.

Как выяснилось, птица смогла самостоятельно продержаться некоторое время вне парка. Директор предположил, что за время своего приключения пингвин даже мог поймать рыбу.

Однако сотрудники признают, что такая прогулка могла закончиться опасно: главными угрозами были автомобили и возможные встречи с людьми. Сейчас специалисты собираются проверить вольер и выяснить, как именно пингвину удалось выбраться.

Ранее на Атлантическое побережье Франции выбросило несколько десятков тысяч птиц.