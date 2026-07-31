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Армия

В Волгограде рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников

В Волгограде после атаки БПЛА выявили повреждения восьми многоквартирных домов
Антон Денисов/РИА Новости

Восемь многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

По данным властей, в зданиях оказалось повреждено остекление.

«На время работы оперативных служб для жителей был <...> открыт пункт временного размещения на территории школы №1», — говорится в заявлении.

Из него следует, что для транспортировки граждан к пункту временного размещения (ПВР) были поданы автобусы большой вместимости. Кроме того, в ПВР организовали горячее питание и спальные места. К текущему моменту никто из жильцов поврежденных домов не прибыл в ПВР.

Также власти рассказали о ситуации в Дзержинском районе, где загорелись складские помещения. В публикации утверждается, что муниципалитет направил на место пожара дополнительные водовозки.

Волгоград подвергся атаке украинских БПЛА в ночь на 31 июля. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пострадали пять человек — их госпитализировали. В Красноармейском районе зафиксировали повреждение частного домовладения, а на юге города произошел пожар на территории промышленного предприятия топливно-энергетического комплекса.

Как сообщили в пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ), удары дронов спровоцировали возгорание на логистическом объекте компании в Волгограде. На этом фоне логистические цепочки были перестроены — прием и отправка товаров осуществляются на других объектах. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Ростовской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители.

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