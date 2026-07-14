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Общество

Британский пилот «написал» в небе, что ему скучно

«Би-би-си»: пилот Ravenair во время полета написал в небе, что ему скучно
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Пилот авиакомпании Ravenair во время испытательного полета «написал» в небе, что ему скучно. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

По данным журналистов, 20-летний пилот самолета Piper Tomahawk вылетел из аэропорта Ливерпуля для проверки работы воздушного судна после замены детали. Полет длился два часа. За это время он облетел полуостров Уиррал в Великобритании и начертил на небе фразу «I'm bored» («Мне скучно»).

«Думаю, ему действительно было немного скучно, так как это был всего лишь испытательный полет. Хотя, стоит отметить, он демонстрировал довольно высокое мастерство пилотирования», — сказал операционный менеджер Уэйн Барретт.

В апреле в Финляндии курсанты ВВС были наказаны за несанкционированные маневры во время учебного полета, в ходе которых следы их маршрутов образовали фигуры гениталий. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, как минимум четыре самолета выполняли траектории, визуально напоминающие мужские половые органы.

Ранее истребители ВВС Франции нарисовали кривой трезубец в небе над Черным морем.

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