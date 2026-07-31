Мать троих детей не выжила из-за перфорации кишечника во время колоноскопии

В Бразилии женщина не выжила после плановой колоноскопии

В Бразилии мать троих детей не выжила из-за перфорации кишечника во время плановой колоноскопии, сообщает портал Último Segundo.

Несчастный случай произошел с 41-летней Марианой душ Сантуш Кандидо в муниципальной больнице на востоке Сан-Паулу. Во вторник, 28 июля, она прошла стандартное обследование, а уже на следующий день была прооперирована в экстренном порядке.

Несмотря на шестичасовую лапаротомию с сегментарной колэктомией (удалением части толстой кишки), у пациентки развились тяжелые осложнения в отделении интенсивной терапии, и она не выжила. По словам медиков, разрыву подверглась почти половина органа.

Мариана работала в школе и одна воспитывала троих детей. По предварительным данным, она не имела проблем со здоровьем, и колоноскопия была для нее первой процедурой такого рода. Ее тело отдано на экспертизу, ведется расследование.

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