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Общество

Вентилятор рухнул с потолка и раздавил пациента больницы

В Индии пациент не выжил после падения вентилятора на его больничную койку
Shutterstock/FOTODOM

Вентилятор упал с потолка и погубил пациента в крупной государственной больнице Индии, сообщает NDTV.

Несчастный случай произошел с 42-летним мужчиной, который находился на лечении в отделении неотложной помощи больницы Гуру Тег Бахадур в Дели. Известно, что он страдал от гипертонии, менингоэнцефалита и аспирационной пневмонии.

Именно на его кровать упал старый потолочный вентилятор. Это случилось в присутствии персонала, который оказывал пациенту помощь.

В результате происшествия травмы также получила медсестра, ухаживавшая за больным. Спустя примерно три часа после инцидента у него остановилось сердце.

Члены его семьи выразили протест против качества лечения. Больница пока не выступила с официальным заявлением.

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