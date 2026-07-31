Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Во Флоренции нашли монашеский рецепт напитка-предшественника Coca-Cola

The Guardian: в Италии в XIX веке монахи готовили эликсир из коки и орехов кола
The Guardian/Supplied by Father Manuel Russo

Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции отец Мануэль Руссо обнаружил в архивах старинной монастырской аптеки документ XIX века с рецептом лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Предполагается, что этот рецепт мог стать одним из предшественников знаменитого американского напитка Coca-Cola. Отец Мануэль при этом отмечает, что найденный пожелтевший листок представлял собой своего рода рекламный буклет, который аптека когда-то выпускала для покупателей.

В документе подробно описан рецепт elixir vinoso ricostituente — восстанавливающего винного эликсира. Для его приготовления требовалось вино, в которое добавляли 10 граммов боливийских листьев коки и 30 граммов орехов кола. Монахи, которые изготавливали этот напиток, рекламировали его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия.

Издание отмечает, что точной даты на документе нет, однако исследователи предполагают, что монахи составили рецепт в конце XIX века. В то время, как говорится в материале, монастырь активно торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Международный контроль над листьями коки ввели только в 1961 году.

Ранее ученые восстановили текст одной из древнейших утерянных рукописей Нового Завета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!