Во Флоренции нашли монашеский рецепт напитка-предшественника Coca-Cola

The Guardian: в Италии в XIX веке монахи готовили эликсир из коки и орехов кола

Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции отец Мануэль Руссо обнаружил в архивах старинной монастырской аптеки документ XIX века с рецептом лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Предполагается, что этот рецепт мог стать одним из предшественников знаменитого американского напитка Coca-Cola. Отец Мануэль при этом отмечает, что найденный пожелтевший листок представлял собой своего рода рекламный буклет, который аптека когда-то выпускала для покупателей.

В документе подробно описан рецепт elixir vinoso ricostituente — восстанавливающего винного эликсира. Для его приготовления требовалось вино, в которое добавляли 10 граммов боливийских листьев коки и 30 граммов орехов кола. Монахи, которые изготавливали этот напиток, рекламировали его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия.

Издание отмечает, что точной даты на документе нет, однако исследователи предполагают, что монахи составили рецепт в конце XIX века. В то время, как говорится в материале, монастырь активно торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Международный контроль над листьями коки ввели только в 1961 году.

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