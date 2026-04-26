Найден утраченный текст древней христианской рукописи

Glas: восстановлен текст одной из древнейших утерянных рукописей Нового Завета
corriere.it

Ученые из Университет Глазго восстановили 42 утраченные страницы древнего библейского манускрипта — Кодекса H, греческой рукописи VI века с Посланиями апостола Павла. Препринт исследования опубликован на сайте университета — University of Glasgow (Glas).

Кодекс H считается одним из важных источников по истории раннего христианства и формирования текстов Нового Завета. Изначально эти тексты распространялись как отдельные рукописи, и лишь к IV веку был сформирован канон из 27 книг. До наших дней дошли тысячи фрагментов на разных языках, однако многие из них были утрачены или повреждены.

«Судьба Кодекса H оказалась сложной: в XIII веке монахи монастыря Великой Лавры на Афоне разобрали рукопись и использовали пергамент повторно — в переплетах других книг. В результате части манускрипта оказались разбросаны по библиотекам разных стран, а значительная часть считалась безвозвратно утраченной», — объяснили ученые.

Для восстановления текста исследователи применили мультиспектральную съемку — метод, позволяющий выявлять скрытые следы чернил на разных длинах волн. Оказалось, что при переписывании текст оставлял слабые отпечатки на соседних страницах. Именно по этим следам ученые смогли реконструировать содержание утраченных фрагментов.

Анализ показал, что структура текста в Кодексе H отличалась от современной. Послания были разбиты на смысловые блоки с заголовками и пояснениями, что облегчало чтение и навигацию. Привычное деление на главы появилось значительно позже.

Кроме того, в тексте сохранились исправления и комментарии переписчиков, что позволило лучше понять их работу: рукопись не просто копировали, а редактировали и сверяли с другими версиями.

Восстановленные страницы уже оцифрованы и выложены в открытый доступ, что открывает новые возможности для изучения ранних библейских текстов и истории их распространения.

