Во французской Гваделупе рухнуло здание, есть пострадавшие

Во французском регионе Гваделупа произошло обрушение аварийного здания — три человека получили ранения, еще одного спасти не удалось. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP), передает РИА Новости.

Уточняется, что все произошло в городе Пуэнт-а-Питр. Под обломками здания оказались четверо рабочих. Как выяснили журналисты, не выжил 20-летний юноша.

По словам заместителя прокурора города Александры Онфре, все четверо были из одной семьи. Онфре заявила, что по факту случившегося правоохранители начали расследование по двух уголовным статьям. Одна из них — «непреднамеренное причинение вреда здоровью на рабочем месте».

Анри Анжелик, чиновник, ответственный за вопросы безопасности в Пуэнт-а-Питре, заявил, что работы в этом здании велись на основании выданного в октябре 2025 года разрешения, которое предусматривало создание жилых и коммерческих помещений. Постройка, по его словам ранее, была признана опасной. Однако собственники решили самостоятельно проводить ней ремонт.

Ранее на Сицилии шесть человек пропали без вести после взрыва и обрушения жилого дома.