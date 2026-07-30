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Общество

На Сицилии шесть человек пропали без вести после взрыва и обрушения жилого дома

Corriere della Sera: на Сицилии после взрыва рухнул жилой дом с магазинами
LaPresse/Global Look Press

В результате взрыва в прибрежном районе сицилийского города Мессина обрушилось трехэтажное здание, не менее шести человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Газета отмечает, что пострадавшее здание — жилой дом с коммерческими помещениями на первом этаже, поэтому среди пропавших могут быть как жильцы, так и посетители магазинов.

Пять пострадавших доставлены в университетскую клинику, один из них в критическом состоянии. В больнице введен план внутренней готовности из-за большого потока раненых, из других клиник вызваны дополнительные врачи.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа в баллоне во время ремонтных работ на первом этаже здания, где также располагались магазины. Весь район оцеплен, движение перекрыто для обеспечения безопасности спасателей. На месте работают пожарные, кинологи с собаками, специалисты с дронами и спасатели, которые обследуют завалы, чтобы исключить наличие других людей под обломками.

Прибывший на место прокурор Мессины заявил, что будет начато расследование для установления причин трагедии.

Власти Италии регулярно проводят проверки газового оборудования в старом жилом фонде, однако, по данным национальной ассоциации пожарных, более 30% зданий в стране не соответствуют современным нормам безопасности.

Ранее в Подмосковье в пятиэтажке взорвался газ.

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