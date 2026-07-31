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Общество

Пара из Томской области пойдет под суд за дебош и избиение охранника в больнице

В Томской области пара попыталась проникнуть ночью в больницу и избила охранника
Global Look Press

В Томской области пару будут судить за дебош в больнице, сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в мае этого года в одном из медучреждений Чаинского района. По данным следствия, в тот день 39-летний мужчина и его 43-летняя сожительница после совместного распития алкоголя пришли в больницу, чтобы навестить племянника женщины.

Несмотря на запрет ночных посещений, они проникли в медучреждение, начали громко кричать и нецензурно выражаться, игнорируя замечания персонала. Когда сторож попытался вывести нарушителей, они избили его, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

По факту инцидента возбудили дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемые признали вину частично, отрицая факт рукоприкладства и шумного поведения. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее в Бурятии пара ворвалась в кабинет и избила гинеколога на глазах у беременной пациентки.

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