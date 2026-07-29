Юношу из Ленобласти будут судить за распространение детского порно

В Ленобласти юношу будут судить за распространение детского порно

В Ленинградской области 18-летнего молодого человека будут судить за распространение детского порно. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось еще в августе 2023 года — на тот момент юноша был несовершеннолетним. Он выкладывал в интернете порнографические материалы с изображением несовершеннолетних. Кроме того, молодому человеку вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, собрав достаточное количество доказательств. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого стало известно, что в Казани вахтовика будут судить за изготовление детскогой порнографии. Он знакомился с детьми в сети и принуждал несовершеннолетних к действиям сексуального характера и изготовлению порнографических материалов.

Ранее россиянка и двое мужчин снимали детское порно и отправляли его на сайт для педофилов.