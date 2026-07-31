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Общество

В Крыму женщине, которая перевела ВСУ 23 тыс. рублей, вынесли приговор за госизмену

Крымчанку посадили на 15 лет за перевод денег в пользу ВСУ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Верховный суд Крыма вынес приговор 56-летней женщине за государственную измену, сообщает прокуратура республики.

По данным суда, в апреле-октябре 2022 года жительница Бахчисарайского района перевела более 23 тыс. рублей на банковский счет, предназначенный для сбора средств в интересах вооруженных сил Украины.

При этом женщина осознавала, что собранные деньги будут использованы для противодействия и нанесения ущерба ВС РФ. О переводах узнали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю и задержали крымчанку.

По итогам рассмотрения дела виновную приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения она будет ограничена в свободе еще на один год.

Ранее жителя Краснодара осудили на 16 лет за передачу СБУ информации об объектах топливно-энергетического комплекса России.

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