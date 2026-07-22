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Общество

Жителя Краснодара осудили на 16 лет за госизмену

Краснодарца приговорили к 16 годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей за госизмену
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд вынес приговор жителю Краснодара по статье о госизмене, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчине также назначили штраф в 200 тыс. рублей.

Установлено, что с марта 2024 по июль 2025 года он установил контакт с представителем СБУ с целью оказывать помощь украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности РФ. Пользуясь должностным положением фигурант передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса и деятельности предприятия, представляющую интерес для спецслужб Украины, он также фиксировал объекты критической инфраструктуры.

«Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов», — рассказали в пресс-службе судов.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ, отметили там.

До этого Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее в РФ приговорили гражданина Украины к 24 годам за подготовку теракта

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