В Москве мигранты устроили массовую драку на стройке

В Москве произошла массовая драка мигрантов на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инцидент произошел 29 июля на стройплощадке в районе Строгино. Между иностранцами произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в массовую драку, в которой приняли участие десять человек.

В отношении всех десятерых участников потасовки возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд назначил мигрантам наказание в виде 15 суток ареста каждому.

До этого в Сургуте девушку избили в массовой драке на парковке, и это сняли на видео. По словам очевидцев, она пыталась разнять дерущихся мужчин. Получив удар, она потеряла сознание.

Ранее стали известны детали массовой драки со стрельбой у кафе в Подмосковье.