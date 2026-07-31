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Общество

Мигранты устроили массовую драку на стройке в Москве

В Москве мигранты устроили массовую драку на стройке
Shutterstock

В Москве произошла массовая драка мигрантов на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инцидент произошел 29 июля на стройплощадке в районе Строгино. Между иностранцами произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в массовую драку, в которой приняли участие десять человек.

В отношении всех десятерых участников потасовки возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд назначил мигрантам наказание в виде 15 суток ареста каждому.

До этого в Сургуте девушку избили в массовой драке на парковке, и это сняли на видео. По словам очевидцев, она пыталась разнять дерущихся мужчин. Получив удар, она потеряла сознание.

Ранее стали известны детали массовой драки со стрельбой у кафе в Подмосковье.

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