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Общество

Появились подробности массовой драки со стрельбой у кафе в Подмосковье

В Боброво задержали участников массовой драки со стрельбой у кафе

В подмосковном поселке Боброво сотрудники полиции задержали участников драки со стрельбой, произошедшей возле кафе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, вечером 2 июля возле кафе на улице Лесной между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Судя по опубликованным кадрам, в потасовке участвовали не менее четырех человек. Во время конфликта один из участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Причины произошедшего пока не установлены.

Как сообщается, сотрудники полиции оперативно задержали двоих мужчин 1988 и 1985 годов рождения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности остальных участников конфликта и выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, за медицинской помощью после драки никто не обращался.

До этого в городе Бердске Новосибирской области водитель выстрелил в пассажира Nissan на проезжей части. По версии следствия, 21 марта 2026 года водитель подошел к иномарке и четыре раза выстрелил в пассажира. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

Ранее сообщалось о стрельбе в Махачкале

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