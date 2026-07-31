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Общество

Вооруженный ножом мужчина проник в здание Минздрава Франции

Во Франции мужчина с ножом пытался похитить технику из здания Минздрава
Shutterstock

Вооруженный ножом мужчина проник в здание министерства здравоохранения Франции в Париже. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Мужчина проник в учреждение через аварийный выход. Он направился на второй этаж, где обыскать около 40 кабинетов, после чего вышел оттуда с компьютерным оборудованием. Увидев сотрудников службы безопасности, он угрожал им ножом. Подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан полицейским патрулем.

Несколько дней назад в Париже мужчина с ножом напал на трех женщин. Две из них получили ранения в брюшную полость и поясницу, их состояние оценивалось как тяжелое, но жизни пострадавших ничего не угрожало. Среди жертв оказалась беременная. Подозреваемого задержали. Он заявил, что действовал «по приказу Аллаха». По предварительным данным, нападавший страдает психическими расстройствами.

Ранее во Франции неизвестный напал на мэра.

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