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Общество

На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию Украины

МВД Кубани: в Ейске пресечена попытка поджога электроподстанции
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ейске Краснодарского края правоохранители пресекли попытку поджога электроподстанции. Совершить его пытался 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«По предварительным данным, молодой человек действовал по указанию иностранных кураторов. Следуя их инструкциям, он ночью проник на объект, облил трансформатор заранее изготовленной зажигательной смесью и поджег», — говорится в сообщении.

Как отмечается, молодой человек снимал весь процесс на видео для последующей отправки кураторам. После возгорания сработала пожарная сигнализация — пламя успели вовремя потушить.

В МВД уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал, электроподстанция работает в штатном режиме.

Накануне двух подростков из Череповца признали виновными в совершении террористического акта. По версии следствия, в августе 2025 года юноши 2008 и 2011 годов рождения подожгли вышку сотовой связи в Череповце, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Вологодской области. Один из фигурантов приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второй — к шести годам.

Ранее девятиклассника арестовали по обвинению в терактах за поджоги АЗС в Ленобласти.

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