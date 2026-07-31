На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию Украины

В Ейске Краснодарского края правоохранители пресекли попытку поджога электроподстанции. Совершить его пытался 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«По предварительным данным, молодой человек действовал по указанию иностранных кураторов. Следуя их инструкциям, он ночью проник на объект, облил трансформатор заранее изготовленной зажигательной смесью и поджег», — говорится в сообщении.

Как отмечается, молодой человек снимал весь процесс на видео для последующей отправки кураторам. После возгорания сработала пожарная сигнализация — пламя успели вовремя потушить.

В МВД уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал, электроподстанция работает в штатном режиме.

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