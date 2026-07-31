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Общество

В Финляндии впервые обнаружили африканскую чуму свиней

Reuters: в Финляндии зафиксировали первый случай африканской чумы свиней
Вадим Жернов/РИА Новости

На территории Финляндии впервые зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное агентство продовольствия.

Уточняется, что вирус обнаружили в муниципалитете Виролахти на востоке страны.

По оценкам профильных ведомств Финляндии, к началу 2026 года поголовье диких кабанов в стране оценивается примерно в 2 380 особей.

С начала 2026 года случаи заражения африканской чумой свиней были зафиксированы в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии, Испании и Эстонии. Из-за этого, как ранее писали СМИ, украинские военнослужащие не смогут получить эстонские консервы из мяса диких кабанов.

В 2025 году в Эстонии запустили программу переработки мяса отстрелянных из-за угрозы заболевания диких кабанов в консервы. Изначально планировалось, что часть продукции может быть направлена Украине, в том числе для нужд украинской армии. Однако позже выяснилось, что из-за ограничений, связанных с африканской чумой свиней, экспорт такой продукции на Украину оказался проблематичным или невозможным.

Африканская чума свиней — это заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, однако наносит серьезный ущерб сельхозотрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

Ранее Польша задействовала армию для поиска зараженных чумой кабанов.

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