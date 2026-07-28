Россиянин, занимавшийся спортивным развитием детей, оказался педофилом

В Хабаровском крае тренер получил 19 лет за насилие над пятью подростками

Жителя Хабаровского края осудили за сексуальное насилие над пятью несовершеннолетними, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, мужчина, много лет проработавший в сфере детского спортивного развития, совершал в отношении подопечных, некоторым из которых не было и 14 лет, действия сексуального характера с применением насилия, а также иные преступления по нескольким статьям УК РФ.

Центральный районный суд Хабаровска приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел характер содеянного, тяжесть последствий и данные о личности подсудимого.

Помимо срока в колонии, ему запретили заниматься деятельностью в сфере образования и назначили ограничение свободы на один год после освобождения.

Также к осужденному применили принудительную меру медицинского характера: он будет проходить лечение у психиатра в амбулаторных условиях из-за выявленного расстройства сексуального предпочтения.

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