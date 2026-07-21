Под Красноярском благодаря собаке успели спасти маленьких детей из болота

В одном из садовых товариществ под Красноярском местный житель спас двух маленьких детей, которые едва не утонули в заболоченном пруду. О происшествии корреспонденту NGS24.ru рассказала супруга мужчины Татьяна.

По ее словам, инцидент произошел 20 июля. Двое детей катались по территории СНТ на беговелах, после чего оказались в заболоченном водоеме. Как именно они съехали в пруд, супруги не видели. По словам Татьяны, дети упали в воду, а один пытался помочь выбраться другому.

Сначала крики ребенка не вызвали тревоги у окружающих, поскольку соседи решили, что дети просто играют. Однако внимание привлекла собака, которая начала громко лаять и рваться с места. Услышав это, муж Татьяны Алексей вышел посмотреть, что произошло. К тому моменту дети почти полностью ушли под воду. По словам женщины, болото оказалось очень глубоким, и над поверхностью были видны лишь их лица.

Не раздумывая, Алексей прыгнул в водоем и сначала вытащил одного ребенка, а затем второго. После спасения дети находились в сильном шоке. Как рассказала Татьяна, подобраться к ним с берега было невозможно из-за глубины, поэтому мужчине пришлось полностью погрузиться в воду. Из-за пережитого супруги даже не успели узнать имена детей и выяснить, где находятся их родители. Один из спасённых продолжал плакать и кричать даже после того, как оказался на берегу.

После этого супруги укутали детей в полотенца и разместили их фотографии в чате садового товарищества, чтобы разыскать родителей. Примерно через 15 минут за детьми приехал отец и забрал их домой. На следующий день семья вновь приехала к супругам, чтобы поблагодарить их и вернуть полотенца.

По мнению Татьяны, промедление всего на несколько минут могло закончиться трагедией, поскольку самостоятельно выбраться из глубокого болотистого пруда дети не смогли бы.

Ранее сообщалось, что калининградец дважды спас 17-летнюю девушку, которая едва не утонула в карьере.