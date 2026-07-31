Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Двухлетний мальчик не выжил, выпав из окна в Красноярске

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна и не выжил
Shutterstock

В Красноярске ребенок выпал из окна на пятом этаже и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 июля в доме на улице Карбышева. Двухлетний ребенок находился в комнате с отцом, который в этот момент спал, а мать была в другой комнате.

Оставшись без присмотра, он самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ребенка.

Семья малолетнего на профилактическом учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Бурятии девочка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии после падения из окна. Она забралась на подоконник у раскрытого окна, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты пятого этажа.

Ранее стало известно о заведении дела после падения ребенка с четвертого этажа в Кирове.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!