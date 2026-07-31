Двухлетний мальчик не выжил, выпав из окна в Красноярске

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна и не выжил

В Красноярске ребенок выпал из окна на пятом этаже и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 июля в доме на улице Карбышева. Двухлетний ребенок находился в комнате с отцом, который в этот момент спал, а мать была в другой комнате.

Оставшись без присмотра, он самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ребенка.

Семья малолетнего на профилактическом учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Бурятии девочка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии после падения из окна. Она забралась на подоконник у раскрытого окна, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты пятого этажа.

Ранее стало известно о заведении дела после падения ребенка с четвертого этажа в Кирове.