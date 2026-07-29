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Общество

В Бурятии ребенок попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после падения из окна

В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Shutterstock

В Бурятии двухлетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает «Тивиком. News».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Октябрьской. Двухлетняя девочка забралась на подоконник у раскрытого окна, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты пятого этажа. Мать несовершеннолетней в момент происшествия находилась на кухне.

Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Известно, что семья девочки оценивается как благополучная, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Кирове очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа. Очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его. Врачи не обнаружили у мальчика травм и повреждений, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна в Калининграде и выжил благодаря поймавшим его прохожим.

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