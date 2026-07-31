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Общество

Фиктивный развод бывшего российского судьи вызвал подозрения

Сведения об активах судьи из Новороссийска направили для проверки в прокуратуру
Shutterstock/AnnaStills

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска об изъятии имущества в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Поводом для проверки стали выявленные расходы судьи и его родственников, которые, по данным ВС, не соответствовали задекларированным доходам.

Кроме того, выяснилось, что Керасов фиктивно развелся со своей женой, чтобы скрыть активы. Также у родственников бывшего судьи выявили гражданство иностранных государств.

Прокуратура, как уточняется, на основании собранных материалов должна рассмотреть вопрос о предъявлении Керасову антикоррупционного иска.

20 июля квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Манолиса Керасова. Причины этого решения не уточняются.

17 июля Краснов дал аналогичное поручение в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова. Основанием для этого стали выявленные у него и членов его семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.

Ранее Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности экс-судью за хулиганство.

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