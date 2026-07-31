Нутрициолог предупредила об опасности арбузов с трещинами

Врач Тарасова: через трещины в арбуз могут попадать бактерии и плесень

Трещины и вмятины в корке арбуза способствуют проникновению в него бактерий и плесени, из-за чего значительно повышается риск пищевого отравления и кишечных инфекций. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова.

По словам специалиста, любые нарушения целостности корки позволяют бактериям с внешней поверхности арбуза проникать в сам плод. При этом сладкая и влажная мякоть с высоким содержанием сахара являются идеальной средой для быстрого размножения микроорганизмов, которые могут вызвать острую кишечную инфекцию.

Также через трещины в арбуз может попадать плесень.

«Микотоксины (токсины грибов), которые она вырабатывает, крайне сложно вывести из организма, и они наносят серьезный скрытый удар по печени и почкам, даже если сама мякоть на первый взгляд кажется нормальной», — предупредила нутрициолог.

Врач призвала покупать только свежие арбузы без каких-либо повреждений, которые продаются по полной стоимости.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что в косточках арбуза содержится большое количество полезных микроэлементов, в том числе клетчатка и витамины. Однако, по ее словам, не рекомендуется проглатывать эти семечки целиком. Перед употреблением их необходимо очистить от твердой кожуры.

Ранее диетолог дала советы, как правильно выбрать арбуз.