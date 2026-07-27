Диетолог дала советы, как правильно выбрать арбуз

При выборе качественного арбуза, в котором нет вредных добавок, важно обращать внимание на его запах и внешний вид. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Специалист напомнила, что сезон арбузов традиционно наступает в конце августа.

«Чем ближе к концу августа мы будем покупать арбузы, тем больше вероятность, что это будут вызревшие арбузы. На что обращать внимание? К сожалению, внешне хороший арбуз сложно вычислить. Если для ускорения роста арбуза применяются азотистые удобрения, то запах от большого количества таких арбузов будет чувствоваться – от запаха мочи до запаха ацетона. Такие арбузы точно не покупаем», — предупредила она.

По словам диетолога, следует покупать только целые арбузы, на которых нет трещин и вмятин. В противном случае есть риск, что в плод попала инфекция. При этом наличие светлого бока не представляет угрозы для здоровья, поскольку такие следы появляются из-за того, что арбуз лежал на одной стороне.

Помимо этого, эксперт предостерегла от покупки уже разрезанных товаров, отметив, что в таком виде его можно хранить только в домашнем холодильнике.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что в косточках арбуза содержится большое количество полезных микроэлементов, в том числе клетчатка и витамины. Однако, по ее словам, не следует проглатывать семечки целиком. Перед употреблением их нужно очистить от твердой кожуры.

Ранее врач предупредила о серьезных последствиях переедания арбуза.