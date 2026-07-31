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Общество

«Психика – в ноль»: россиян предупредили о разрушении мозга вредной едой

Психолог Абравитова: вредная еда и привычки запускают отмирание нейронов в мозгу
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Нездоровое питание и обилие вредных продуктов в рационе – это удар не только по физическому здоровью, но и по психическому состоянию человека. Следствием такого рациона становятся потеря эмоций, равнодушие, депрессия и тревожность, предупредила в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Любое потребление некачественной еды или алкоголя — это сильнейший удар по психике и интоксикация организма. Организм у нас — единое целое. И психика тоже относится к этой одной системе под названием человек», — подчеркнула специалист.

В пример она привела употребление спиртных напитков, которые запускают процесс отмирания нейронов. На этом фоне, пока человеку кажется, что ему стало лучше, в его мозге в буквальном смысле гибнут клетки. После этого часто начинается состояние, напоминающее ломку от токсинов, а также развиваются тревога, тоска, депрессивное состояние, отметила врач.

По словам психолога, следование такому нездоровому образу жизни уводит психику «в ноль», причём это касается не только алкоголя, но и вредной, токсичной еды – например, фастфуд приводит к постепенному угасанию эмоций, равнодушию, вялости и постепенному развитию депрессии. Ещё один немаловажный фактор риска для психики – это отсутствие движения, гиподинамия, которая грозит замедлением психических процессов, заключила Абравитова.

До этого международная группа учёных выяснила, что частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано со снижением психологического благополучия и ростом стресса. Люди, которые ели такие продукты несколько раз в день, значительно чаще испытывали симптомы депрессии, трудности с концентрацией внимания и проблемы с эмоциональной саморегуляцией — например, вспышки гнева или плаксивость.

Учёные предполагают, что эффект может быть связан с дефицитом питательных веществ, влиянием пищевых добавок на мозг и нарушением микробиоты кишечника, которая играет важную роль в регуляции настроения и когнитивных функций.

Нутрициолог ранее назвала продукты, которые не только насыщают, но и успокаивают.

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