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Общество

Россиянам начали массово звонить «работники посольств»

Доцент Щербаченко: мошенники обзванивают россиянам от лица работников посольств
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно внедрять новую схему обмана, обзванивая россиян от лица сотрудников посольств, иностранных дипмиссий. Они предлагают туристам «помощь» с оформлением визы, выманивая личные данные, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Жертвами аферистов становятся граждане, планирующие поехать в страны, где нужна виза, или пытающиеся оформить шенген для путешествия в Европу. Преступники навязывают свою «помощь», вынуждая туристов присылать им личные данные якобы для оформления и обработки заявки. В том числе аферисты просят прислать им код, заверяя, что он нужен для использования электронной подписи, отметил Щербаченко.

«Нужно быть бдительными и не передавать незнакомым людям личную и банковскую информацию, а также данные из СМС, ― подчеркнул он. ― Не стоит переходить по ссылкам от них, которые были направлены по электронной почте или в личном сообщении».

Чтобы не столкнуться с обманом, нужно изучать и проверять всю информацию об этапах оформления визы на официальном сайте посольства, заключил специалист.

Ранее удаленщиков предупредили о новых схемах мошенников.

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