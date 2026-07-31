Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В курганской деревне при пожаре погибли более двух тысяч поросят

На ферме в деревне Курганской области при пожаре погибли 2,5 тысячи поросят
Сергей Аверин/РИА Новости

На животноводческой ферме в деревне Снежная Кетовского округа в результате пожара погибли 2,5 тыс. поросят. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о возгорании на животноводческом комплексе площадью около 4,5 тыс. кв. поступило ранним утром 31 июля. Из-за пластиковой отделки фермы огонь быстро распространился, а помещение моментально заполнилось едким дымом, что привело к гибели 2,5 тыс. поросят. Еще столько же животных удалось вывести живыми.

Спустя 2,5 часа пожар локализовали на участке в 300 кв. м, а еще через полчаса открытое пламя полностью сбили. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций здания. В ликвидации последствий задействованы 33 человека личного состава и девять единиц спецтехники.

31 июля на улице Днепровской во Владивостоке загорелось здание склада DNS. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. СМИ писали, что в здании произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее в Адыгее загорелся цех деревообработки на площади 500 кв. м.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!