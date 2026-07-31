В курганской деревне при пожаре погибли более двух тысяч поросят

На ферме в деревне Курганской области при пожаре погибли 2,5 тысячи поросят

На животноводческой ферме в деревне Снежная Кетовского округа в результате пожара погибли 2,5 тыс. поросят. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о возгорании на животноводческом комплексе площадью около 4,5 тыс. кв. поступило ранним утром 31 июля. Из-за пластиковой отделки фермы огонь быстро распространился, а помещение моментально заполнилось едким дымом, что привело к гибели 2,5 тыс. поросят. Еще столько же животных удалось вывести живыми.

Спустя 2,5 часа пожар локализовали на участке в 300 кв. м, а еще через полчаса открытое пламя полностью сбили. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций здания. В ликвидации последствий задействованы 33 человека личного состава и девять единиц спецтехники.

31 июля на улице Днепровской во Владивостоке загорелось здание склада DNS. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. СМИ писали, что в здании произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее в Адыгее загорелся цех деревообработки на площади 500 кв. м.