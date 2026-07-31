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Общество

К выходным Москву накроет 30-градусной жарой

Синоптик Шувалов спрогнозировал москвичам жару до +30 градусов
Владимир Астапкович/РИА Новости

В выходные в столичном регионе изменится погода – осадки сменятся на высокую температуру воздуха, местами ожидается до +30 градусов. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, суббота в Москве будет жаркой, днем прогнозируется от +27 до +29 градусов. В воскресенье по области ожидается порядка +25 градусов, а на востоке температура воздуха может подскочить и до +30 градусов. В столице в этот день температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов, могут пройти кратковременные дожди.

Следующая неделя начнется с умеренной погоды, днем ожидается около +25 градусов, ночью станет заметно прохладнее – от +10 до +15 градусов.

«Это тот максимум, на который можно рассчитывать», — заключил синоптик.

Ранее москвичам назвали дату окончания дождей.

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