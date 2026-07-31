Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей при солнечном ожоге

Успокоить кожу при солнечном ожоге помогут охлаждающий гель и регенерирующие средства. Об этом RT рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По словам эксперта, в первую очередь при солнечном ожоге нужно уйти в тень и принять прохладный душ, уделив этой процедуре около 10-15 минут. После этого на кожу следует нанести какой-либо охлаждающий гель, например средство с алоэ или пантенол.

При этом дерматолог предупредила, что при ожоге нельзя использовать жирные мази и народные средства, в числе которых сметана и кефир. Не менее важно отказаться от растирания пораженных мест и попыток вскрыть волдыри.

Восстановиться от солнечного ожога помогут регенерирующие средства.

«Опять же, с пантенолом спрей либо крем, а затем уже с алоэ, с аллантоином, с витамином Е, метилурациловая мазь, но это в дальнейшем. Просто наружными средствами мажемся и ждем, пока интенсивность красноты будет проходить. Если вдруг температура и какие-то болевые ощущения несколько дней продолжаются, то лучше принимать нестероидные противовоспалительные средства», — объяснила косметолог.

Она добавила, что при ожоге более 20% тела нужно обратиться к врачу. Также на необходимость медицинской помощи указывают тошнота, головная боль и рвота.

Дерматологи до этого предупреждали, что главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства. Для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на все тело взрослого человека — около двух столовых ложек. Врачи также призвали не полагаться на высокую цену средства, поскольку это не гарантирует лучшую защиту.

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