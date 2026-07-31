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Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей при солнечном ожоге

Дерматолог Котова: при солнечном ожоге нельзя использовать жирные мази
Shutterstock

Успокоить кожу при солнечном ожоге помогут охлаждающий гель и регенерирующие средства. Об этом RT рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По словам эксперта, в первую очередь при солнечном ожоге нужно уйти в тень и принять прохладный душ, уделив этой процедуре около 10-15 минут. После этого на кожу следует нанести какой-либо охлаждающий гель, например средство с алоэ или пантенол.

При этом дерматолог предупредила, что при ожоге нельзя использовать жирные мази и народные средства, в числе которых сметана и кефир. Не менее важно отказаться от растирания пораженных мест и попыток вскрыть волдыри.

Восстановиться от солнечного ожога помогут регенерирующие средства.

«Опять же, с пантенолом спрей либо крем, а затем уже с алоэ, с аллантоином, с витамином Е, метилурациловая мазь, но это в дальнейшем. Просто наружными средствами мажемся и ждем, пока интенсивность красноты будет проходить. Если вдруг температура и какие-то болевые ощущения несколько дней продолжаются, то лучше принимать нестероидные противовоспалительные средства», — объяснила косметолог.

Она добавила, что при ожоге более 20% тела нужно обратиться к врачу. Также на необходимость медицинской помощи указывают тошнота, головная боль и рвота.

Дерматологи до этого предупреждали, что главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства. Для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на все тело взрослого человека — около двух столовых ложек. Врачи также призвали не полагаться на высокую цену средства, поскольку это не гарантирует лучшую защиту.

Ранее россиянам рассказали, какую косметику лучше не использовать перед выходом на солнце.

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