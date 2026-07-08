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Россиянам рассказали, какую косметику лучше не использовать перед выходом на солнце

Роскачество: некоторые солнцезащитные кремы могут вызвать фотодерматит
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Воздействие солнечных лучей в сочетании с некоторыми компонентами косметики и парфюмерии может спровоцировать аллергическую реакцию кожи. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

В организации пояснили, что причиной негативной реакции нередко становится не само солнце, а взаимодействие ультрафиолета с химическими веществами, нанесенными на кожу. В числе возможных провокаторов специалисты назвали компоненты парфюмерии, косметических средств и даже некоторых солнцезащитных кремов.

Потенциально опасными считаются галогенированные салициламиды, бензокаин, который может содержаться в мыле и лосьонах, а также отдельные мази с антибиотиками тетрациклиновой группы.

Эксперты отметили, что самостоятельно отличить солнечную аллергию от реакции на косметические компоненты практически невозможно. По этой причине при появлении симптомов дерматологи рекомендуют обращаться к аллергологу для проведения диагностики.

В Роскачестве подчеркнули, что с повышенной чувствительностью к солнечным лучам может столкнуться любой человек, однако наиболее высокий риск наблюдается у людей с аллергическими заболеваниями или атопическим дерматитом. Кроме того, чаще фотодерматит развивается у обладателей светлой кожи и людей с наследственной предрасположенностью. Пик обострений обычно приходится на период с мая по август, однако реакцию может вызвать и посещение солярия зимой.

Специалисты объяснили, что солнечная крапивница возникает из-за выброса гистамина клетками кожи под воздействием ультрафиолетового излучения. В результате иммунная система ошибочно воспринимает солнечный свет как угрозу и запускает воспалительную реакцию. Она может проявляться зудящей сыпью, покраснением и отеками. Симптомы возникают как через несколько минут после пребывания на солнце, так и спустя несколько часов или даже дней.

Для снятия острых проявлений врачи рекомендуют использовать антигистаминные препараты, которые уменьшают зуд и выраженность высыпаний. При этом в Роскачестве подчеркнули, что такие средства не подходят для профилактики и не гарантируют защиты от фотодерматита, тяжелые формы которого сложно поддаются лечению.

Пациентам с подтвержденной реакцией на химические фильтры лучше использовать специальные солнцезащитные средства для атопичной кожи, а также санскрины на физических фильтрах с диоксидом титана и оксидом цинка. Перед их применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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