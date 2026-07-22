Врач рассказала о главных ошибках в использовании средства с SPF

Главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства, для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на все тело взрослого человека — около двух столовых ложек. Об этом aif.ru рассказала врач-дер­матовенеролог Государст­венного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Жанна Шефатова.

По ее словам, при малом количестве солнцезащитного крема его эффективность снижается в несколько раз. Врач также призвала не полагаться на высокую цену средства, поскольку это не гарантирует лучшую защиту. Она отметила, что лучше выбирать крем с достаточным SPF, защитой от UVA и широким спектром действия. Кроме того, важно учитывать тип кожи. Так, жирной подходят легкие флюиды, сухой — более плотные и питательные текстуры.

«SPF-кремы чувствительны к теплу и солнечному свету. Если тюбик долго лежит на солнце, фильтры начинают разрушаться. Хранить его лучше в в тени при температуре до 25 °C. Просроченный SPF будет создавать ложное ощущение защиты», — добавила Шефатова.

Врач-дерматолог, косметолог Елизавета Шухман до этого рассказала «Газете.Ru», что солнцезащитный крем на лице не снижает суммарную УФ-нагрузку на организм и может не влиять на риски появления пигментных пятен.

Ранее ученый объяснил, почему разница защиты кожи от солнца между SPF 30 и SPF 100 незначительна.