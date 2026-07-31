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Общество

Секс-блогерше Соне Мармеладовой дали 3 года условно за распространение порно

Суд назначил блогерше Соне Мармеладовой 3 года условно по делу о порнографии
Telegram-канал Mash

В Москве блогерше Соне Мармеладовой вынесли приговор по делу о распространении порно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прокуратура запрашивала для нее 3,5 года колонии с конфискацией iPhone 16 Pro Max и 4,8 млн рублей, заработанных на откровенном контенте. Правоохранители установили, что блогерша за время своей деятельности заработала около 30 млн рублей, которые тратила на проживание в Москва-Сити и брендовые вещи.

Суд назначил девушке наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что ее оштрафовали на 4,8 млн рублей, iPhone конфисковали в доход государства, девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. При этом блогерше вернули ее чокер, наручники и игрушки для взрослых — в деле они проходили как вещдоки. Соня Мармеладова раскаялась и полностью признала свою вину.

На судебное заседание девушка приехала на белом Mercedes в длинном платье, с большой спортивной сумкой и длинной косой, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее появились кадры с Шурыгиной перед оглашением решения суда по делу о распространении порно.

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